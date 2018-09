Za radovedneže vseh starosti

V številnih evropskih državah bodo nocoj pripravili Noč raziskovalcev, v Celju pa so ta dogodek že pred dvema letoma preimenovali v Dan raziskovalcev. Regijsko študijsko središče Celje ga je letos razširilo na ves mesec, saj je skupaj z Osrednjo knjižnico Celje pripravilo interaktivno razstavo Skrivnosti letenja. Na ogled bo do konca meseca, medtem ko se bo današnji dogodek na ploščadi pred knjižnico končal ob 17. uri.

V lapidariju so se vrtčevski otroci zabavali z ogromnimi mehurčki, se smejali svoji podobi v različnih ogledalih in se učili ob drugih poučno-zabavnih predmetih, ki jim odpirajo nova obzorja. Številni drugi obiskovalci so lahko spoznavali zanimive eksperimente, virtualno resničnost, opazovali zvezde v priložnostnem planetariju in se srečali s predstavniki različnih izobraževalnih ustanov, ki so predstavljale svoje programe.

Ena od zanimivosti je bila simulacija letenja, druga sprehod z virtualnimi očali, vse pa je prijazno pozdravljal robot Nao.

Letos je na Dnevu raziskovalcev sodelovalo kar 18 različnih izobraževalno-raziskovalnih in drugih ustanov v regiji, ki so ponudile vpogled v svoje delo. Katja Esih, dirketorica Regijskega študijskega središča:

Da je tovrstno navduševanje mladih za znanost in raziskovalno delo pomembno, so ugotavljali sodelujoči. Dijakinja Nina Horvat:

http://www.nt-rc.si/novi-tednik/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/nina.mp3

Sicer pa je bil ob 40-letnici mladinskega raziskovalnega dela v Celju tudi posvet, na katerem so sodelovali nekdanji mladi raziskovalci s celjskih srednjih šol, ki so kasneje uspeli doma in v tujini.

TC, foto: GrupA