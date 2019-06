Za reurbanizacijo opuščenih industrijskih območij

Konec tega meseca se bo zaključil triletni evropski projekt GreenerSites, katerega namen je izboljšati okoljsko in prostorsko stanje opuščenih ali premalo izkoriščenih industrijskih območij in upravljanje z njimi. V projektu je sodelovalo enajst partnerjev iz petih držav srednje Evrope, med katerimi je bila tudi Mestna občina Celje (MOC).

Ko je Mestna občina Celje pred petnajstimi leti ob gradnji Tehnopolisa in poslovne cone Gaberje-jug komunalno urejala zemljišče, je med gradbenimi deli nastalo dobrih 15.000 kubičnih metrov zemeljskih izkopov, ki so bili zaradi visokih koncentracij onesnažil uvrščeni med nevarne odpadke. Sanacija z uporabo imobilizacije s kalcitnim pepelom, ki jo je izvedlo podjetje Stonex, je občino stala več kot milijon evrov. Čeprav se je ta postopek izkazal za uspešnega, se je celjska občina leta 2016 kljub temu pridružila projektu GreenerSites.

S pomočjo evropskih sredstev je poskusno izvedla tri različne metode, ki niso primerne samo za reurbanizacijo Stare Cinkarne, temveč so lahko v pomoč tudi pri načrtovanju in urejanju drugih območij, kot so zelenice, parki, poti ob prometnicah, parkirišča in zemljišča za rekreacijske namene.

Remediacija z imobilizacijo Metodo je izvedel Zavod za gradbeništvo Slovenije. Onesnaženo zemljino je mešal s primernim aditivom, pri čemer so se potencialno strupeni elementi s kemičnimi in fizikalnimi mehanizmi pretvorili v nizko mobilni in slabo topni kompozit. Remediacija s hladno reciklažo Metodo, ki temelji na bitumenski cementni stabilizaciji, so na pilotnem območju Stare Cinkarne izvedla podjetja VOC Celje, Ekologija, d. o. o., VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d. o. o., in VOC Komunala, ravnanje z odpadnimi vodami, d. o. o. Priprava ustrezne mešanice organo-mineralnega substrata Pilotno metodo je zasnoval in izvedel Kmetijski inštitut Slovenije. Aktivni substrat je pripravil iz komposta, mineralnih tal in mineralov zeolita, ki vežejo težke kovine.

Celjska občina je v okviru projekta GreenerSites na pilotnem območju Stare Cinkarne vzpostavila prostorsko bazo podatkov o onesnaženosti tal na območju celotne občine, ki jo bo v prihodnosti še dopolnjevala. Skupaj s strokovnjaki so poleg okroglih miz, ki so bile namenjene občanom, dijakom, študentom in predstavnikom različnih podjetij ter ustanov, pripravili tudi lokalno izobraževanje za zaposlene v občinski upravi, ki so pri svojem delu kakorkoli povezani z okoljsko problematiko.

Skupna vrednost projekta GreenerSites, ki je del transnacionalni program Interreg Srednja Evropa in ga sofinanciraEvropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), je znašala skoraj 3,8 milijona evrov, za MOC približno 320 tisoč evrov, od tega je ESSR prispeval več kot 270 tisoč evrov.

V projektu je sodelovalo 11 partnerjev iz petih držav srednje Evrope (Italija, Hrvaška, Nemčija, Poljska in Slovenija), ki si prizadevajo za izmenjavo in nadgradnjo znanj s področja celostnega okoljskega upravljanja degradiranih območij. Kot pridružen partner je bilo v projektu vključenih tudi 14 ustanov. Pridružen partner za Slovenijo je bilo Ministrstvo za okolje in prostor.

ROBERT GORJANC

Foto: MOC