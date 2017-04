Za Roglo in Termami Zreče je še ena uspešne sezona

Po 120ih smučarskih dnevih sezone so na Rogli ugasnili žičniške naprave. Na Rogli je smučalo dober odstotek več smučarjev kot preteklo sezono. Kljub dobrim rezultatom v pretekli sezoni posebnih investicij na smučišču v prihodnjem letu ne bo.

Od začetka smučarske sezone, to je bilo 3. decembra, je Rogla gostila skoraj 189 tisoč smučarjev, kar je dober odstotek več kot v pretekli sezoni. V pretekli zimi so goste navduševali ne samo z odlično smuko, temveč tudi z nekaterimi novostmi, kot so zabava za otroke v prav posebni pohorski vasici, doživetja za otroke in odrasle na ranču »Pri Pesku« ter kulinarični užitki. Povečalo se je tudi število nočitev, pravi direktorica programa turizem pri Uniorju Barbara Soršak.

Na Rogli še vedno v veliki večini smučajo slovenske družine.

O posodobitvah žičniških naprav na enem pomembnejših zimskošportnih središč v Sloveniji Barbara Soršak pravi.

V Uniorju so nad uspešno sezono navdušeni, a pred njimi so že novi izzivi. Usmerjajo se v ustvarjanje zanimivih doživetij in dodatne ponudbe, povezane z aktivnim preživljanjem prostega časa v naravi.

BGO