Za samozaposlene posebej težki časi

Trenutne razmere so zlasti težke za številne samozaposlene. V Sloveniji jh je več kot deset tisoč in ti so čez noč ostali brez dela in dohodka. Več kot 12 odstotkov delovnega prebivalstva se je tako znašlo na robu preživetja. Na vlado so samozaposleni naslovili apel za pomoč zaradi posledic epidemije koronavirusa. Doslej ga je podpisalo več kot šest tisoč ljudi. Vlada pa še nima odgovora, kako bo pomagala.

Samozaposleni predlagajo oprostitev plačila obveznih prispevkov za socialna zavarovanja v višini zakonsko določene minimalne postavke. Za kriterij predlagajo: do oprostitve plačila v višini minimalnih prispevkov za socialna zavarovanja naj bodo upravičeni tisti, ki bodo v celem letu 2020 zaslužili manj kot 20.000 evrov. Tisti, ki bodo zaslužili več, bodo sredstva vrnili ob obračunu dohodnine.

Predlagajo tudi pomoč tistim, ki so nenadoma ostali brez dela. Za kriterij predlagajo: če so v preteklem mesecu zaslužili manj, kot je višina neto minimalne plače, naj jim država nameni pomoč v obliki pokritja te razlike.

»V želji, da se vsi, tako vlada kot tudi zdravstveni sistem in družba, uspešno spopademo z ogrožajočo nevarnostjo, ljudje pa znova povežemo v podpori, sočutju in sodelovanju, vas prijazno pozdravljamo,« zaključujejo avtorji peticije.

Za odpis, le odlog

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije opozarjajo, da odlog socialnih prispevkov za samozaposlene, samostojne podjetnike in podjetja, ki jih je prizadela epidemija koronavirusa, ni ustrezna rešitev. Primerna rešitev je odpis prispevkov in davkov, saj v tem času nimajo nikakršnih prihodkov.

Kot ugotavljajo, išče gospodarsko ministrstvo rešitve, ki naj bi šle v smeri morebitnega odloga socialnih prispevkov za samostojne podjetnike brez zaposlenih. Branko Meh, predsednik OZS, pa opozarja: »Če nič ne ustvariš, ne moreš ničesar dati. Zato odlog za nas ni rešitev, ker to ne bo rešilo problema 68 tisoč samozaposlenih. Edina ustrezna rešitev je odpis socialnih prispevkov in davkov v času trajanja epidemije, ko so primorani svoje obratovalnice zapreti. Odpis bi moral veljati tudi za vsa podjetja in samostojne podjetnike.«

TC, foto: Pixabay

Ena od celjskih samozaposlenih v kulturi je na svojem FB profilu zapisla:

“Status samozaposlene v kulturi sem dobila leta 1988. V 32 letih sem bila enkrat v bolniški. Naša bolniška izgleda takole: ne, niti centa nisem dobila od države, v prvem mesecu sem kljub popolni izgubi prihodka bila dolžna plačati vse prispevke državi. Šele v naslednjem mesecu sem bila oproščena plačila prispevkov državi, ne da bi od nje kaj dobila. Kljub temu da enakovredno prispevamo državi kot ostali zaposleni, niti slučajno nimamo enakih pravic.

Zanimiv bi bil izračun, glede na naše število, koliko sta v vseh teh letih prihranila zdravstvo in država na naš račun.”