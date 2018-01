Za še hitrejši dostop do kraja nesreč

Poklicna gasilska enota Celje je v preteklih dneh prevzela novo, tako imenovano poveljniško – hitro tehnično vozilo. Gre za vozilo, s katerim bodo gasilci lahko še hitreje dostopali do kraja nesreč, ki so na težko dostopnih terenih.

Vozilo je opremljeno s sodobno tehnologijo in opremo. V njem je nameščeno baterijsko hidravlično orodje, komplet dvižnih blazin, oprema za nudenje prve pomoči in za transport ponesrečenca, razsvetljavo mesta intervencije in za detekcijo nevarnih snovi. Poleg tega so v vozilu še defibrilator, motorna žaga ter drugo ročno orodje.

Za dostop do težkih terenov so v vozilo vgradili še dva kompleta vrvne tehnike, koritasta nosila ter baterijski vitel, ki omogoča dvig in spust ponesrečenca. Ker pa je vozilo zasnovano tudi kot poveljniško vozilo, bo služilo za poveljevanje vseh večjih intervencij, zato je v notranjosti vozila tudi vsa tehnologija za komunikacijo. Dosedanje poveljniško vozilo pa bodo predali Prostovoljnemu gasilskemu društvu Pečovnik – Zagrad.

Naložba v nabavo vozila je vredna več kot 152 tisoč evrov, omogočila pa sta jo Mestna občina Celje, Uprava RS za zaščito in reševanje, ki sta nabavo sofinancirala. Del stroškov pa je pokrila tudi Poklicna gasilska enota Celje iz lastnih sredstev.