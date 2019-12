Za srečo v novem Kolo sreče Novega tednika in Radia Celje

Potem ko je zaradi napovedanega slabega vremena, v soboto 21. decembra tradicionalni dogodek naše medijske hiše v Pravljičnem Celju, Kolo sreče, žal odpadel, smo ga danes dopoldan, zadnji dan iztekajočega se leta, vendarle izvedli.

Da so si bralci Novega tednika in poslušalci Radia Celje še kako želeli zavrteti Kolo sreče, je dokazal njihov velik obisk našega prizorišča na Stanetovi ulici in potrpežljivo čakanje v vrsti. Da jim pri tem ni bilo preveč hudo, je poskrbel voditelj jutranjega programa na Radiu Celje Boštjan Oder, ki je v hladnem vremenu kramljal z udeleženci in jih zabaval z iskrivimi komentarji. Dobro pa jih je ogrel tudi naš glasbeni gost Tilen Lotrič.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA