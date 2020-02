Za svežo podobo Doma na Resevni

Dom na Resevni, ki planincem zavetje in gostoljubje uradno nudi od leta 1981, bo v prihodnjih letih najverjetneje dobil svežo podobo. Planinsko društvo (PD) Šentjur, ki je njegov lastnik, je naročilo idejno zasnovo obnove. Kmalu pričakuje projektno dokumentacijo. Nato bo, da bi uresničilo naložbo, vredno približno 150 tisoč evrov, skušalo sofinanciranje pridobiti na katerem od razpisov.

PD Šentjur, ki je bilo ustavljeno leta 1951, je deset let po ustanovitvi začelo graditi planinski dom na Resevni. Leta 1963 je bil pod streho, uradno odprtje je bilo leta 1981. »Pri gradnji so sodelovali prostovoljci, material so donirali številni podjetniki. To je spoštovanja vredno. Je bila pa gradnja žal manj kakovostna, kot če bi bilo delo takrat organizirano drugače. Prav to je eden od razlogov, da smo naročili idejno zasnovo za obnovo celotnega doma,« je pojasnil predsednik PD Šentjur Peter Jevšnik.

Od kleti do podstrešja

Podstrešni del doma je nedokončan in trenutno neizrabljen. V idejni zasnovi, ki jo je pripravilo podjetje Vilija Ofentavška, je predvideno, da bi tam uredili skupna ležišča. V prvem nadstropju sta predvideni dve apartmajski sobi in še dve posamezni manjši sobi. Z ureditvijo omenjenih prostorov bi dom po prepričanju predsednika društva postal prijaznejši družinam, da bi v tamkajšnjem okolju lahko preživele nekaj dni. Obnove in posodobitev bo deležno tudi nadstropje, kjer planinci zdaj poiščejo okrepčilo in se osvežijo. Tam je načrtovana še obnova sanitarij. V kleti šentjurski planinci želijo ureditev predavalnice oz. sejne sobe, ki bi jo lahko po potrebi spremenili v prostor za druženje in kjer bi lahko gostje uživali v gostinski dejavnosti. Dom naj bi dobil tudi novo fasado.

