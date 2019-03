Za tretje mesto s Crveno zvezdo

Košarkarice Cinkarne Celje so v polfinalu Jadranske lige pred svojimi gledalci izgubile proti bolgarskemu Beroeju z 61:58. V pretepaški tekmi so nekajkrat vodile, toda prednosti niso znale zadržati. Treba bi bilo poseči daleč v zgodovino, da bi ugotovili, kdaj so v svoji dvorani dosegle zgolj 58 točk. Za to so bili predvsem zaslužni sodniki iz Bosne in Hercegovine na čelu z Draganom Kraljem, ki se je »izkazal« že na mladinskem evropskem prvenstvu v Celju na tekmi Slovenija – Rusija.

Pri Celjankah je bila z 22 točkami, petimi skoki in petimi asistencami najboljša igralka Zala Friškovec. Ob 15.00 se bo začela tekma za tretje mesto med Cinkarno in beograjsko Crveno zvezdo. V finalu se bosta pomerila Beroe in Budućnost. Med polfinalnima obračunoma je bila Tekma zvezd. Odzvala se je večina vabljenih, srečanje igralk in igralcev Celja ter predstavnikov Košarkarske zveze Slovenije se je končalo neodločeno, in tudi predčasno, saj se je žal poškodovala Jera Grobelnik, ki je celjskemu klubu pomagala do prvega naslova državnih prvakinj. Lepša sta bila razpleta na tekmah v ligi za prvaka pri košarkarjih na Polzeli in v Rogaški Slatini. Hopsi so s 65:59 ugnali Olimpijo, Slatinčani pa Krko z 90:80. V ligi za obstanek pa ni šlo po načrtih. Zlatorog je izgubil v Šenčurju, Šentjur pa v Ljubljani pri Iliriji.

DŠ

Foto: SHERPA