Za vse, ki imajo radi živali in naravo

Na Rogli bo do nedelje svetovno srečanje ambasadorjev živali in narave. Zasnovala ga je Darja Žnidaršič, ki je pred desetletji z možem Andrejem postavila temelje za delovanje Ranča Kaja in Grom v Razgorju pri Vojniku, kjer lahko otroci v sožitju z naravo spoznavajo živali in se jih učijo razumeti. Ranč zadnja leta vodi njuna hči Manca, medtem ko sta Darja in Andrej po nekaj letih delovanja v Lipici našla nove izzive na Rogli, kjer je mogoče spoznati njune lipicance in jih jezditi.

Ob tridesetletnici njunega profesionalnega dela za živali in življenja z njimi je želela Darja zbrati ljudi, ki podobno razmišljajo kot onadva. »Vse življenje sva želela imeti sogovornike, a sva največkrat naletela na pripombe, da sva drugačna, da ne želiva sodelovati … S tistimi, ki povsem drugače razmišljajo o živalih kot midva, res ne. To je še zadnji poskus v tem življenju,« pravi v smehu Darja Žnidaršič in dodaja, da bi več sorodnih duš zagotovo že pred leti našla v tujini, a kaj, ko so ju živali vezale na te kraje. Ranč je bil vedno tudi neke vrste zavetišče, ki ga žal nihče ni financiral, zato sta veliko energije vlagala v njegovo delovanje. »Zadnje čase je tudi pri nas vedno več ljudi, ki razmišljajo podobno, mogoče nimajo časa, da bi se toliko povezovali,« ugotavlja. Zato bo srečanje na Rogli priložnost, da izmenjajo izkušnje številni, ki si prizadevajo za dobrobit živali, in da se ob tem tudi kaj novega naučijo.

Ambasador je lahko vsak

V Hotelu Planja bodo lahko prisluhnili kratkim predavanjem 45 predavateljev iz 19 držav in se udeležili tudi delavnic. »Strokovnjaki, ki bodo prišli na Roglo, so tudi praktiki, zato vedo, kaj govorijo. Morda bodo udeleženci dobili kakšen namig, kako bi lahko udejanjili svojo željo po tesnejšem povezovanju z naravo in živalmi. Gospa iz Nemčije bo na primer povedala, kaj lahko naredi vsak v svojem vsakdanjem življenju, da pomaga naravi in živalim.«

Srečanja se tako lahko udeležijo vsi, ki delajo dobro za naravo in živali ali si to želijo početi. Zakaj torej ime ambasadorji živali in narave, ki bodo imeli kongres v soboto in nedeljo? »Mogoče je naslov malo ponesrečen, so mi rekli nekateri, ker pri tem misliš, da gre za strokovnjake. A ni res, ambasador je vsak človek, ki dela dobro za živali in naravo. To lahko počne vsak na svoj način: nekdo je vegetarijanec, nekdo drug naravovarstvenik, tretji se izobražuje zato, da bi lahko pomagal živalim in naravi,« meni Darja.

TC, foto: arhiv Ranča Kaja in Grom

