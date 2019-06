Za zaslužek med počitnicami bodo barvali igrala

20 dijakov in študentov bo lahko to poletje prvič sodelovalo pri počitniškem delu, ki ga organizirata Občina Šentjur in tamkajšnji mladinski center. Projet nosi naslov Šentjur, mene maš! Pod njegovim okriljem bodo mladi med počitnicami barvali igrala pri desetih enotah Vrtca Šentjur.

Mladi bodo lahko opravljali teden dni počitniškega dela v štirih različnih terminih med 8. julijem in 2. avgustom. Še preden bodo zavihali rokave, bodo morali opraviti izobraževanje iz varstva pri delu. Plačilo bo znašalo dobre štiri evre neto na uro. Za malico bo poskrbel Vrtec Šentjur. Za delo, ki ni fizično zahtevno, bo izbranih prvih 20, ki bodo pravilno izpolnjeno prijavnico med 20 in 26. junijem poslali na naslov [email protected] Vodja mladinskega centra Lara Žmaher je povedala, da bo projekt prinašal obojestransko korist. Občina bo mladim omogočila, da bodo lahko zaslužili nekaj denarja, mladi pa bodo prispevali k boj urejenemu okolju v domači lokalni skupnosti.

TS