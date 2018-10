»Zabavno je hoditi po Šentjurju in opazovati svoje izdelke!«

Mlada umetnica Kvirina Martina Zupanc je likovno umetnost iz galerij prenesla na ulice.

Ko si je Kvirina Martina Zupanc po sili razmer vzela leto absolventskega staža, se je spremenilo njeno življenje. »V dodatnem letu sem si vzela čas za vse tisto, česar prej nisem počela. Vpisala sem se v društvo likovnikov in začela ustvarjati. Slabo stvar sem spremenila v nekaj dobrega, pri čemer je mogoče tudi, da sem zgolj skušala pozabiti na slabo. Pravo sem dala malce na strab in zdaj počnem čisto druge stvari. Nekateri pravijo, da sem se narobe odločila, saj bi lahko opravljala poklic, ki je čislan, pri čemer bi bila zanj pošteno plačana. Za pošteno plačilo se je pri mojem trenutnem delu treba močno boriti, ni ravno vnaprej predvidene javne postavke. Lahko, da bom naposled opravljala poklic pravnice, a nikoli si ne bom rekla, da se nisem preizkusila še v nečem, kar mi je tudi všeč.«

»Telovadnica je moj razstavni prostor.«

»Tudi umetnica sem zgolj napol – nimam lastnega ateljeja, zato tistega, ki želi videti moja dela, napotim v prijateljev fitnes, ki je postal mini galerija. Vem, da je telovadnica neobičajen prostor za razstavljanje likovnih izdelkov, zato je zagotovo dokaz, da lahko v življenju z roko v roki hodijo ljudje in stvari, ki na prvo žogo ne sodijo skupaj, kot sta telovadnica in likovna umetnost. Slišala sem, da se določenim umetnikom moje delo ne zdi ravno umetnost, ker prave umetnine so razstavljene za galerijskimi štirimi stenami. Najprej sem bila malce užaljena, a se še naprej trudim umetnost približati tudi tistim, ki ne hodijo v galerije. Zato mi je toliko bolj všeč, ko me ljudje pokličejo, ker si želijo mojih del.«

BARBARA GRADIČ OSET

