Začela se je ogrevalna sezona

Zaradi napovedanih nizkih temperatur se je v Celju začela ogrevalna sezona. V družbi Energetika Celja, ki upravlja sistem daljinskega ogrevanja, so začeli ogrevati omrežje daljinskega ogrevanja in sistem je tako pripravljen za večmesečno ogrevanje, ki običajno traja do prve polovice maja.

Uradno se ogrevalna sezona začne, ko temperature tri dni zapored zvečer ob 22. uri padejo pod 12 stopinj Celzija. Lanska ogrevalna sezona se je začela 27. septembra. Pripravljalna dela, ki so jih opravili v Energetiki Celje, pa še ne pomenijo, da je v posamičnih večstanovanjskih stavbah in proizvodnih prostorih danes tudi že zares toplo. Stanovalci v posameznih večstanovanjskih objektih lahko namreč preko upravnikov in predstavnikov objektov sporočijo želeni termin ogrevanja pooblaščenim vzdrževalcem toplotnih postaj. Tudi poslovni odjemalci si lahko sami nastavijo urnik in temperaturni nivo ogrevanja. Ob tem v Energetiki Celje opozarjajo, da lahko etažni lastniki preko vzdrževalca toplotne postaje v času ogrevalne sezone tudi ob toplejšem vremenu uravnavajo (zmanjšajo) moč ogrevanja preko krmilnika oziroma regulatorja v svoji toplotni postaji.

Preko sistema daljinskega ogrevanja Energetika Celje ogreva 17 tisoč Celjanov, predvsem na območju Hudinje, Nove vasi, Lave, Otoka in Golovca. V sistem je poleg večstanovanjskih objektov vključenih tudi 10 šol in vrtcev, bazen in 144 lokalov. Glavni viri toplote so odpadki iz Toplarne Celje, zemeljski plin in biomasa iz furnirnice.

BA