Začelo se je cepljenje proti gripi

Medtem ko bo Zdravstveni dom Celje začel s cepljenjem proti gripi naslednji teden, so na Nacionalnem inštitutu RS za javno zdravje s cepljenjem že začeli. Tudi na inštitutu je tovrstno cepljenje samoplačniško.

Kakšna bo letošnja sezona gripe je nemogoče napovedati, pravijo na inštitutu. Običajno je vsako leto vrh sezone gripe januarja ali februarja, ko strmo poraste število obolelih. Gripi se vsako jesen in zimo pridružijo še drugi povzročitelji okužb dihal.

Cepljenje zdravniki priporočajo predvsem kroničnim bolnikom, starejšim od 65 let, majhnim otrokom, nosečnicam in zdravstvenim delavcem. Ravno med slednjimi pa je precepljenost nizka. V razvitih skandinavskih državah in Veliki Britaniji je proti gripi cepljenih od 80 do 90 odstotkov zdravstvenih delavcev. V Sloveniji v povprečju deset odstotkov.

Tudi sicer je precepljenost proti gripi v Sloveniji zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo v naši državi cepljenih okrog 84 tisoč ljudi, kar je sicer nekaj več kot sezono prej, še vedno pa je precej manj kot pred približno desetimi leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200 tisoč oseb.

