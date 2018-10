Začelo se je namiznoteniško SP za invalide

Z včerajšnjim slavnostnim odprtjem v Laškem se je začel Spint 2018, svetovno prvenstvo v namiznem tenisu za invalide. Tekmovalni del bo od danes do sobote potekal v Celju.

Prvenstvo je odprl Boro Štrumbelj, generalni direktor direktorata za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport: »Vsi ste že zmagovalci, ker ste se prek kvalifikacij na to tekmovanje uvrstili.« Na SP sodelujejo tudi trije Slovenci, Luka Trtnik, Primož Kancler in Barbara Meglič. »Že vrsto let izvrstno sodelujemo z Namiznoteniško zvezo Slovenije, tudi v času Spinta 2018 ni nič drugače,« je poudaril Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport Slovenije – Paraolimpijskega komiteja. Na Spintu 2018 sodeluje 325 športnic in športnikov, boje najboljših namiznoteniških igralcev med invalidi pa si bo po pričakovanjih prirediteljev v prenosih ogledalo kar 700 milijonov gledalcev.

DŠ

Foto: Sportida/ZŠIS-POK