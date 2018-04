Začelo se je postavljanje mlajev

Med simboli prvomajskega praznika so mlaji. Na celjskem območju se je v teh dneh njihovo postavljanje že začelo. Tako ga danes postavljajo na Dobrni, kjer bodo na ta način poskrbeli za praznično vzdušje ter ohranjanje stare slovenske tradicije.

Poveljnik tamkajšnjih gasilcev Aleš Hren:

V starih časih, ko še ni bilo sodobnih strojev, so mlaj postavljali ročno. Ročno postavljanje mlajev je danes zelo redko. Sicer je postavljanje mlajev stara slovenska tradicija, ki seže vsaj tristo let nazaj. Iz tistega časa se je ohranila upodobitev mlajev pri ljubljanski graščini Bokalce, najstarejša znana.

Mlaje so postavljali ob različnih praznovanjih. Na celjskem območju so jih na predvečer prvega maja postavljali tudi v času med svetovnima vojnama. To se je dogajalo v več krajih okolice Šmarja pri Jelšah, v Gotovljah pri Žalcu pa prvo nedeljo pred prvim majem.

Posebno tradicijo ima postavljanje mlajev v Mozirju. V tem trgu deluje društvo Mlajevci, ki povezuje postavljalce mlajev. Najstarejša omemba mlaja iz Mozirja sega v leto 1878.

BJ