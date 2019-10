Začenja se cepljenje proti gripi

Začenja se sezona cepljenja proti gripi. V Zdravstvenem domu Celje bodo začeli cepiti že danes. Cepljenje je priporočljivo za vse, ki se želijo zaščititi proti gripi, še zlasti pa se priporoča ogroženim skupinam.

To so starejši od 65 let, kronični bolniki, majhni otroci in njihovi družinski člani in nosečnice. Cena cepljenja za odrasle in otroke stare 6 mesecev in več je 14 evrov, za kronične bolnike, nosečnice, starejše od 65 let in za ljudi z izraženo debelostjo pa je cepljenje brezplačno.

Gripa je nalezljiva bolezen, največja kužnost pa je tik pred pojavom bolezni in nekaj dni po začetku gripe. Pri večini bolnikov zdravljenje s protivirusnimi zdravili ni smiselno. Najbolj pomembno je, da si bolniki lajšajo težave in počakajo, da gripa izzveni. Posamezniki lahko s cepljenjem zaščitijo sebe in druge posameznike v svoji okolici, kar je še posebej pomembno, če gre za bolj ogrožene skupine.

SŠol