Začenja se evropski teden cepljenja

Z današnjim dnem se začenja evropski in svetovni teden cepljenja s sloganom Cepljenje deluje – za zaščito zdravje v vseh starostnih obdobjih. Ravno pri cepljenju je namreč ogromno teorij zarote in mitov, ki pa vedno ne zdržijo – vsaj po mnenju stroke ne.

V Sloveniji je precepljenost odraslih prebivalcev proti nekaterim boleznim slabša kot v številnih drugih evropskih državah. Čeprav se Slovenija uvršča med endemske države z najvišjo obolevnostjo za klopnim meningoencefalitisom v Evropi in tudi v svetu, je delež cepljenih v Sloveniji zelo nizek, saj se redno cepi le okrog 7,5 odstotkov ljudi. Podobno je tudi pri cepljenju proti ostalim boleznim, kjer je cepljenje priporočljivo, kot so denimo cepljenje proti gripi, pljučnici ali tetanusu in podobno.

Kljub temu, da zdravniki pravijo, da je cepljenje rešilo več življenj kot kateri koli drug javnozdravstveni ukrep, obstaja ogromno teorij zarot.

Toda te zaradi preverjene varnosti cepiv ne zdržijo, pravi vodja celjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje in epidemiologinja prim. dr. Alenka Trop Skaza.

Cepiva so del podskupine zdravil in vedno so potrebna dovoljenja za uporabo le teh. Preden se takšno dovoljenje pridobi, je treba v praksi izvesti tri faze kliničnih raziskav, s katerimi ugotavljajo varnost, učinkovitost in imunogenost cepiva. Ko je cepivo v uporabi, pa v medicini sledijo njegovo varnost oziroma varnostni profil. Ta varnostni mehanizem je urejen na ravni Evropske unije. V Sloveniji pa Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke za vsako serijo zdravil, ki jih Slovenija pridobi, opravi še svoj nadzor. Ko je zdravilo ali cepivo v uporabi, je tu še t.i. farmakovigilanca, sistem ugotavljanja in zbiranja in neželenih učinkov.