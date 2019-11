Začenja se nova sezona Akademije zdravega življenja. Zbiramo prijave!

Izboljšanje počutja, znanje o zdravi prehrani in pravilni vadbi, močnejša samozavest in pravilno spoprijemanje s stresom. To so stvari, za katere obljubljamo, da vas jih bomo naučili v Akademiji zdravega življenja. Če se boste navodil in znanja držali, je izguba odvečne teže zagotovljena.

Januarja se bo začela nova sezona: to pomeni, da je zdaj čas za izbor skupine. Izbrali bomo približno deset udeležencev, ki bodo vse znanje dobili brezplačno, hkrati bodo ves čas akademije pod strokovnim nadzorom ekipe 24alife in zdravniškega tima Medicine dela Krumpak, ki bosta skupino vodila in ji nudila podporo na področju medicine, psihologije, vadbe in prehrane.

V tiskani izdaji Novega tednika najdete KUPON za prijavo v akademijo.

Ekipa 24alife in zdravniški tim bosta decembra izmed vseh prijavljenih izbrala skupino, ki ji bomo spremenili življenjski slog. Ne zamudite izjemne priložnosti!

In ne pozabite, da je 24alife partner svetovno znane Mayo klinike, ki premika meje v dojemanju zdravja, prehrane, športa in zdravega načina življenja. To pomeni, da bo skupina dobila v svetu trenutno najsodobnejša priporočila. V novi sezoni bomo za udeležence pripravili še novost, posebno dodatno vrednost vsega znanja. In še kakšno presenečenje. Ampak zaenkrat naj to še ostane skrivnost.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GrupA