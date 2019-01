Tudi na Celjskem se začenjajo letošnja javna dela

Tudi na našem območju so se začela letošnja javna dela. Ta omogočajo zaposlitev ter večjo socialno varnost dolgotrajno brezposelnih občanov. Prednost imajo tisti, ki so bili prijavljeni kot brezposelni več kot dve leti ter v tem obdobju, niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Vključenim v javna dela pripadajo plača, stroški za prehrano med delom, potni stroški, letni dopust in regres za letni dopust.

Javno povabilo za javna dela, je bilo objavljeno pred koncem novembra. O njem direktorica celjske območne službe zavoda za zaposlovanje, Alenka Rumbak:

Nekateri programi, bodo izvajani šele od začetka februarja:

Na voljo so različna javna dela:

Največ sredstev je za socialnovarstvene programe.

BJ

Foto: Pixabay