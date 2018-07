Začetek 54. Piva in cvetja

V Laškem se danes začenja 54. Festival Pivo in cvetje, največja turistična prireditev v Sloveniji. Ob pestrem glasbenem programu, bo prireditev spremljal tudi bogat etnološki program in drugi dogodki. Uvod v festival so bili včerajšnji tradicionalni dogodki v Laškem: odprtje razstave na temo piva v Muzeju Laško, večer Laščani Laščanom in dan odprtih vrat Pivovarne Laško.

Letošnjih festival prinaša nekaj organizacijskih in programskih novosti, ena od glavnih je gotovo ta, da vstopnine na prizorišče festivala letos ne bo.

Ena od letošnjih novosti je oder Laščan na občinskem dvorišču, kjer bodo vpopoldanskem in zgodnjem večernem času člani kulturnih društev Možnar uprizarjali etnografske razglednice Laškega in okolice iz polpretekle zgodovine kraja. Novost je tudi spremenjena lokacija odra Malt, ki je namenjen ljubiteljem elektronske plesne glasbe. Doslej je bil ta oder stisnjen ob breg Savinje, odslej bo na večjem prostoru na zunanjem košarkarskem igrišču.

Sicer pa letošnji program prinaša bolj ali manj stalen program, žanrsko izklesan, z že znanimi prizorišči. Na letošnjem festivalu Pivo in cvetje se obeta več kot 60 glasbenih dogodkov na treh tradicionalnih odrih, že omenjeni kulturni in etnografski program, ki ga ustvarjajo člani številnih društev v sodelovanju s Stikom Laško, znova bo zaživela lani dobro sprejeta Mavrična dežela, s programom za otroke in družine. Železni repertoar prireditve ostajajo cvetlične razstave, sobotna veličastna multimedijska predstava na nabrežju Savinje z naslovom Narava – vir čudovitih zgodb in nedeljska parada s sprevodom starodobnikov in prikazom nekdanjega življenja v mestu.

Pivo ob cvetju, glasbi in ostalem programu seveda osrednja rdeča nit festivala, pri čemer si organizatorji prizadevajo za dvig kulture in odgovornega uživanja piva. V dogovoru z občino Laško in ponudniki gostinskih storitev bo tako na festivalu dosledno spoštovana tudi zakonodaja o točenju in strežbi alkoholnih pijač.

ROBERT GORJANC

Foto: MARJAN MARIČ