Začetek 55. Piva in cvetja

V Laškem se danes uradno začenja 55. festival Pivo in cvetje, ki bo vse do nedelje glasbeno in zabavno središče Slovenije.

Neuradno se je festival začel že včeraj, s tradicionalnimi dogodki, dnevom odprtih vrat v Pivovarni Laško, Dnevom Laščanov ter razstavo v Muzeju Laško, ta je letos posvečena 130 letnici Turističnega društva Laško.

“Obiskovalce Piva in cvetja tudi letos čaka žanrsko raznolika glasbena ponudba na štirih odrih ter pester spremljevalni program, razstave cvetja, poulični vrvež, mavrična dežela za otroke, multimedijska simfonija ob Savinji, ohcet po stari šegi, povorka po ulicah Laškega in mednarodni festival “plehmuzik””, je povedala Tina Belej, vršilka dolžnosti direktorice Stika Laško.

V izvedbi letošnjega Piva in cvetje je prišlo tudi do organizacijskih sprememb, namesto Pivovarne Laško Union je glavni organizator dogodka zdaj domači javni zavod Stik Laško, ki skrbi za razvoj turizma v mestu.

“Pivovarna Laško Union ostaja glavni sponzor festivala, brez njenega sodelovanja in finančnega deleža prireditve seveda ne bi mogli izpeljati”, je še pojasnila Tina Belej.

Še o eni novosti Piva in cvetja letos: parkiranje bo za obiskovalce brezplačno, kljub temu pa v Stiku pozivajo obiskovalce, da uporabijo javni prevoz, predvsem vlak, saj so Slovenske železnice kot partner festivala poskrbele za dodatne in ugodnejše prevoze.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA