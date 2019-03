Začetek čistilnih akcij

Danes in jutri bodo v Mestni občini Celje tradicionalne čistilne akcije. Že po tradiciji zadnjih let je petek namenjen čiščenju v okolici osnovnih in srednjih šol ter vrtcev.

Na podlagi predhodnih prijav na občini ocenjujejo, da bodo v čistilni akciji sodelovali vsi celjski vrtci in večina celjskih osnovnih in srednjih šol. Gre za približno dva tisoč otrok in mladih, ki bodo okolico šol in poti čistili v spremstvu učiteljev in vzgojiteljev.

Jutri bodo čistilne akcije organizirane v mestnih četrtih, krajevnih skupnostih in na nabrežju Savinje, udeležilo pa naj bi se jih 400 prostovoljcev.

RG

Foto: GrupA