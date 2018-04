Začetek ene največjih naložb na Celjskem

Ministrstvo za zdravje je potrdilo sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo prve faze nadomestne novogradnje v Splošni bolnišnici Celje. To pomeni, so sporočili iz celjske bolnišnice, da sta Celje in širša regija dobila državna sredstva za začetek izgradnje enega največjih investicijskih projektov v zdravstvu v zadnjih desetletjih.

Marca je ministrstvo za zdravje potrdilo sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za tako imenovano “nulto” fazo. Ta predstavlja izvedbo pripravljalnih del za projekt nadomestne novogradnje bolnišnice. Vrednost teh del znaša 3,3, milijona evrov. Včeraj pa je bolnišnica dobila tudi potrditev za prvo fazo. Ta faza pomeni izgradnjo stavbe na prostih površinah do tretje podaljšane gradbene faze, vključno z dokončano in opremljeno kletjo s pritličjem. Ta dela bodo vredna kar 24 milijonov evrov. Denar bo zagotovila država iz proračunskih sredstev od 2018 do leta 2021.

V bolnišnici pravijo, da bodo s tem končno rešili hudo prostorsko problematiko, na katero opozarjajo že vrsto let. Več kot polovica bolnišničnih oddelkov je v zastarelih prostorih, ki ne izpolnjujejo sodobnih namestitvenih in delovnih standardov. “Stare stavbe, najstarejša je stara 130 let, iztrošena oprema in pomanjkanje prostorskih zmogljivosti, pa ovirajo nadaljnji razvoj zdravstvene dejavnosti,” pravijo v bolnišnici.

Projekt novogradnje je, kot smo že poročali pred časom, sestavljen iz štirih faz. Izvedba vsake faze naj bi trajala dve leti. Zaključek gradnje je tako predviden v letu 2024.

SŠol