Začetek festivala ovčje volne

V Solčavi se bo ob 10. uri začela prireditev Festival ovčje volne Bicka. Prireditev bo ob dveh koncih tedna, to je danes v soboto ter nato še en teden pozneje, 22. septembra.

Danes bo v Ateljeju Majnik prikaz vezenja cvetja na polsteno podlago ter nato ogled volnenega butika Bicka. V Centru Rinka bo prikaz filmov o jezersko-solčavski pasmi ovce in o Solčavskem, vrhunec dneva pa bo otvoritev razstave Prinesi kar imaš. V Zadružnem domu bodo tako predstavljeni izdelki iz domače volne. Za konec današnjega dogajanja bo koncert Deklet Smrtnik iz avstrijske Koroške, iz sosednje Železne Kaple.

Teden pozneje, 22. septembra, bo na festivalu še več drugih dogodkov, povezanih s solčavsko pasmo ovce. Takrat bo med drugim modna revija polstenih in volnenih oblačil, obutve in modnih dodatkov. Predstavile jih bodo filcarke iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Srbije in Ukrajine.

BJ