Začetek gradnje prvega P+R parkirišča

Mestna občina Celje je med staro železniško postajo in Savinjo na Ulici XIV. divizije v Celju začela graditi vozlišče Parkiraj avto in prestopi na kolo, tako imenovani sistem P+R. Gradbena dela bo izvajalo podjetje VOC Celje.

Naložba je ocenjena na nekaj več kot 426 tisoč evrov. Dobrih 229 tisoč evrov bo celjska občina prejela iz programa Celostnih teritorialnih naložb, ostali denar pa bo zagotovila v letošnjem proračunu.

Projekt predvideva izgradnjo 35 parkirnih mest za osebna motorna vozila, pri čemer bodo tri parkirna mesta namenjena invalidom, štiri pa voznikom električnih avtomobilov. Na tem mestu bo 35 stojal za kolesa iz sistema javne izposoje koles – KolesCE. V neposredni bližini so predvideni tudi servisno stojalo za nujna popravila koles, varovana pokrita kolesarnica za pet koles in osem parkirnih mest za avtodome. Predvidena je tudi polnilna postaja za električne avtomobile. Na celjski občini nameravajo na tem mestu zasaditi tudi nov enojni drevored. Uvoz oziroma izvoz na parkirišče bo ostal na istem mestu kot doslej.

Na celjski občini so prepričani, da ima sistem »Parkiraj avto in prestopi na kolo« veliko prednosti, kar je pokazala tudi praksa drugod po Evropi. Voznikom omogoča, da cenovno ugodno parkirajo avtomobil in pot do želenega cilja, torej do službe, muzejev, tržnice, turističnih znamenitosti, restavracij ali javnih ustanov, nadaljujejo s kolesom. V Celju so za ta namen uvedli sistem javne izposoje koles KolesCE. Na tak način se v mestu zmanjša promet in s tem zagotovi boljši zrak, manj je tudi hrupa. Sicer pa kolesarjenje že nekaj časa ni več samo rekreacijska dejavnost, temveč se vse bolj uveljavlja kot vsakdanje sredstvo za premagovanje razdalj. Je poceni, prijazno naravi, zdravo in v primerih, ko so na cesti prometni zastoji, tudi hitrejše od vožnje z avtomobilom.

RG

Foto: SHERPA