Začetek ogrevalne sezone v Celju

Zaradi nizkih temperatur v zadnjih dneh se bo v Celju v četrtek začela nova ogrevalna sezona. V družbi Energetika Celja, ki upravlja sistem daljinskega ogrevanja, so v teh dneh ogreli celotno omrežje s toplo vodo in sistem je tako pripravljen za večmesečno ogrevanje, ki običajno traja do prvih dni maja.

Ker je v treh dneh temperatura padla pod 12 stopinj Celzija, so izpolnjeni pogoji za začetek daljinskega ogrevanja. Pripravljalna dela, ki so jih opravili v Energetiki Celje pa še ne pomenijo, da bo v posamičnih večstanovanjskih stavbah in proizvodnih prostorih v četrtek tudi že zares toplo. Aleš Dolžan, vodja tehničnega sektorja daljinskega ogrevanja v Energetiki Celje.

Na Energetiki Celje zaradi padca temperatur sicer že prejemajo pozive uporabnikov daljinskega ogrevanja.

Energetika Celje izvaja sistema daljinskega ogrevanja za 17 tisoč prebivalcev knežjega mesta, predvsem na območju Hudinje, Nove vasi, Lave, Otoka in Golovca. V sistem je poleg večstanovanjskih objektov vključenih tudi 13 šol in vrtcev, bazen in 144 lokalov. Glavni viri toplote so odpadki iz Toplarne Celje, zemeljski plin in biomasa iz furnirnice.

Lani se je ogrevalna sezona začela še prej, 20. septembra, končala pa se je 27. aprila.

RG