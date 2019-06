Začetek projekta Prijateljstvo

Občina Laško danes začenja izvedbo projekta Prijateljstvo, s katerim bo občanom, starejšim od 65 let in gibalno oviranim, omogočila večjo mobilnost. To pomeni, da jim zagotavlja brezplačni prevoz za obisk zdravnika, pokopališča, nakup v trgovinah in za druge opravke. O načinu izvedbe prevozov Tina Rosina Košir, direktorica občinske uprave v Laškem.

“Pred prvim prevozom se bodo uporabniki morali registrirati na občini, s telefonskim klicem in navedbo osnovnih podatkov. Zamišljeno je, da bodo prevoz naročili vsaj tri dni prej, preden ga bodo potrebovali.

Prevozi bodo mogoči na območju Občine Laško, ob delavnikih med 7. in 16. uro, ob koncih tedna in praznikih pa ne. Posameznik bo imel možnost storitev izkoristiti največ trikrat na mesec.

Prevoze bo izvajal izbrani ponudnik v Občini Laško, ki ima tudi urejeno ustrezno zavarovanje potnikov v primeru prometne nesreče. S tem projektom, za katerega je namenila 10 tisoč evrov, želi Občina Laško okrepiti medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje in solidarnost.

