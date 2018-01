Začetek sanacije nezakonitega odlagališča

Ministrstvo za okolje in prostor ter podjetje Irgo Consulting sta podpisala pogodbo za izdelavo idejnega projekta za sanacijo parcele v Bukovžlaku. S tem se bo pričelo izvrševati zahteve sodbe Evropskega sodišča iz leta 2015 zaradi nezakonitega odlaganja odpadkov na omenjeni parceli.

Gre za 6 ha veliko območje, kamor so bili pred leti nezakonito pripeljani nevarni odpadki. Evropska komisija je na pobudo celjske civilne iniciative tožila Slovenijo, ker ta ni ukrepala v zvezi z nelegalnim odlaganjem nevarnih odpadkov na dveh območjih v Celju. Prvega, območje poslovne cone Gaberje – jug, je Mestna občina Celje v zadnjih letih uredila in za to odštela več kot milijon evrov. Parcela na območju Bukovžlaka pa še čaka na sanacijo.

Aktivnosti v Bukovžlaku mora opraviti ministrstvo za okolje. A sanacija območja je z okoljskega, inženirskega, tehnološkega in finančnega vidika zelo zahtevna, so ugotovili strokovnjaki ljubljanske fakultete za gradbeništvo, kjer so pripravili študijo, kako urediti sporno parcelo. Presenečeni ugotovili, da je onesnaženje na tej parceli le vrh ledene gore in da so na območju nasute veliko večje količine onesnaženega materiala, kot je kazalo na začetku. Skupno naj bi šlo za 150 tisoč kubičnih metrov materiala. Država je novembra leta 2016 dobila zeleno luč Evropske komisije, da lahko nadaljuje dejavnosti, s katerimi bo uresničila sodbo Sodišča Evropske unije.

Ministrstvo za okolje in prostor ter podjetje Irgo Consulting sta podpisala pogodbo za izdelavo idejnega projekta za remediacijo zemljin in sanacijo parcele. Izvajalec bo moral po tej pogodbi, vredni nekaj manj kot 819 tisoč evrov, v 18 mesecih izdelati dodatne geološke in hidrogeološke ter kemične analize odloženega materiala. Na podlagi rezultatov bo kasneje izdelal idejni projekt za sanacijo območja. Predvideni so tehnološki postopki, ki bodo privedli do zmanjšanja koncentracije ali dostopnosti onesnaževal v tleh. Da je poseg zelo zahteven, opozarjajo na ministrstvu, saj čez parcelo vodijo različni komunalni vodi, računajo pa tudi na možnosti najdbe grobišča vojnih in povojnih žrtev.

Celoten projekt bo predvidoma stal 2,8 milijona evrov, končan pa naj bi bil v prihodnjih dveh letih.

TC, foto: arhiv NT (SHERPA)