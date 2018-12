Zadišalo po golažu

Po celjskem mestnem jedru je danes zadišalo po slastnem golažu. V gostilni Stari Pisker so se odločili, da s predbožičnim dobrodelnim golažem, v sodelovanju z celjsko mestno tržnico, popestrijo predpraznični decembrski ponedeljek.



1 od 7

Kot je povedal pobudnik akcije Stane Žilnik, se je ideja o tem porodila že pred letom ali dvema. Letos pa je dozorela.

Med pomoči potrebne so razdelili 50 bonov. Prejemnike so poiskali s pomočjo Celjske škofijske Karitas in Zavoda Socio. Seveda so odličen golaž lahko proti plačilu okusili vsi mimoidoči. Da je bila vsebina v kotlu res slastna je poskrbel Kristjan Povirk. Kot nam je zaupaj, je začel današnji predbožični golaž pripravljati že ob tretji uri zjutraj. In kaj je skrivnost dobrega golaža?

In še posebna Božičkova skrivnost, v loncu je bila danes zraven tudi čokolada.

LKK