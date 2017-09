Zadnji dan jubilejnega Mosa

Na Celjskem sejmu danes končal jubilejni 50. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti. Na letošnjem sejmu, ki ga je v torek slavnostno odprl predsednik vlade Miro Cerar, se je predstavilo okrog 1500 razstavljavcev iz 30 držav.

Ti so svoje izdelke in storitve predstavljali na petih ključnih tematskih področjih, zasnovanih za letošnji Mos: gradnja in obnova doma, kamping in karavaning ter prehrana in turizem, oprema in materiali za obrt in industrijo, poslovne storitve in priložnosti v tujini ter na področju izdelkov široke potrošnje. Jubilejni Mos, ki je letos prvič imel tudi državo partnerico, Hrvaško, so kot vselej pospremili tudi številni strokovni dogodki in posveti. Zadnji dan Mosa bo sejmišče na Celjskem sejmu odprlo svoja vrata čez slabo uro, zaprlo pa ob 18. Uri. Tudi danes bo po krožni liniji iz središča Celja na sejmišče vozil brezplačni električni avtobus, ki ga je za to priložnost najela Mestna občina Celje.

RG

Foto: MOS