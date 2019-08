Zadnji poletni glasbeni večer v Žički kartuziji

Na Poletnih glasbenih večerih v Žički kartuziji bo danes nastop slovenske etno skupine Katalena. Koncert bo ob 20.30 in to na prostem. Poletni večeri v edinstvenem prostoru kartuzije, imajo dolgo tradicijo.

Tudi letos je Splošna knjižnica Slovenske Konjice, ki je upravljavka tega kulturnega bisera, pripravila v njem sklop več koncertov. Na Poletnih glasbenih večerih v Žički kartuziji so predstavljene različne glasbene zvrsti. Od junija so se zvrstili koncerti Nine Strnad tria, akustični koncert Siddharte ter dalmatinske klape Cambi. Koncert simfoničnega orkestra Giovane iz Švice, je zaradi slabega vremena odpadel.

BJ