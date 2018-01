Zagorelo v zaporu

Danes, ob 16.10, je zagorelo v prostorih celjskega zapora v Linhartovi ulici v Celju. Huje poškodovan ni bil nihče.

Po prvih podatkih naj bi zagorelo v kuhinji. Posredovali so gasilci Poklicne gasilske enote Celje in PGD Celje – Gaberje. Ti so evakuirali pripornike in zapornike, pogasili ogenj ter pregledali in prezračili prostore.

Reševalci Nujne medicinske pomoči so nekaj zapornikov oskrbeli na kraju, enega pa naj bi po podatkih Regijskega centra za obveščanje odpeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Okoliščine požara policisti še preiskujejo.

SŠol

Foto: SHERPA