Zagorelo zaradi pirotehnike

Včeraj so morali vitanjski gasilci posredovati v večstanovanjskem objektu na Grajskem trgu v Vitanju. Do požara naj bi prišlo, ker so zagorele saje v dimniku.

Podobno se je zgodilo tudi v Titovi ulici v Velenju, kjer večje škode ni bilo. Saje so se vnele še v dimniku stanovanjske hiše v Solčavi.

Na božič pa je požar izbruhnil v Zgornjih Selcah pri Vojniku. Zagorelo naj bi zaradi odvržene pirotehnike. Ogenj se je razširil po težko dostopnem terenu, kjer je gorelo približno 150 kvadratnih metrov podrasti. Požar so pogasili prostovoljni gasilci iz Socke in Nove Cerkve.

SŠol