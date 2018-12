Zajc deveti v Oberstdorfu, poraz Hopsov

V nemškem Oberstdorfu je bila prva od štirih tekem novoletne turneje. Na prvem vrhuncu sezone je nastopilo pet slovenskih smučarskih skakalcev. Najboljši je bil v kvalifikacijah s 15. mestom Timi Zajc iz Hramš. Član Smučarsko skakalnega kluba Ljubno se je v prvi seriji na izpadanje pomeril z domačinom Moritzem Baerom.

Slovenski prvak kljub prehladu, s katerim se je boril zadnje dni, ni imel težav za preboj v finale. Po polovici tekmovanja je bil sedmi, tekmo je končal na devetem mestu: »Razmere so bile težke, v finalu sem naredil manjšo napako. Ne glede na to sem lahko s tekmo kar zadovoljen in grem mirno naprej v Garmisch – Partenkirchen. Vem, da dobro skačem, zato se veselim naslednjih tekem.« O najboljšem slovenskem skakalcu ta čas je glavni trener Gorazd Bertoncelj dejal: »Zelo smo zadovoljni z njim. V drugi seriji je naredil manjšo napako na odskočni mizi, ki ga je stala nekaj metrov in uvrstitve okrog petega mesta.« Košarkarji Hopsov so v 11. krogu lige Nova KBM na Polzeli gostili Olimpijo, ki je zmagala z 78:76. Gostitelji so imeli poskusa za izenačenje oziroma celo zmago. Najprej je bil premalo natančen Sandi Čebular, v zadnjih sekundah pa je met za tri točke z velike razdalje zgrešil Tjaž Rotar.

DŠ

Foto: arhiv NT