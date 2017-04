Zakaj je nad Celjem danes toliko preletov letal?

Celjani in okoliški prebivalci so danes opazili več letalskih preletov celjskega območja. Gre za prelete v okviru enomesečnega tečaja tako imenovanih usmerjevalcev združenih ognjev, prelete pa izvajajo piloti 152. letalske eskadrilje Slovenske vojske.

Šola za usmerjevalce poteka med 13. marcem in 14. aprilom, letala pa letijo na višinah od 200 do tri tisoč metrov. Preleti so za danes predvideni na našem območju.

Pri usposabljanju morajo vojaki upoštevati zakonska določila in ostale predpise, ki urejajo letenje na nizkih višinah z zrakoplovi Slovenske vojske. Med izvajanjem aktivnosti se piloti v največji možni meri izogibajo nizkemu letenju nad večjimi naselji, zato jih je bilo največ opaziti ravno nad Celjem. Glavna naloga usmerjevalca združenih ognjev je svetovanje poveljniku na terenu o uporabi zračne in druge ognjene podpore. Poveljniku svetuje o njeni pravilni uporabi in ob delovanju nadzoruje izvedbo.

SŠol