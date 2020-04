Zakaj so zdravila pri nas dražja kot v sosednjih državah?

Lekarne so med redkimi prodajalnami, ki tudi v kriznih časih, ko se celotna Evropa bori z novim virusom, ostajajo odprte. A cene zdravil, ki jih je mogoče kupiti brez recepta, se med lekarnami precej razlikujejo. Tablete proti bolečinam, zniževanju temperature, pastile, antihistaminiki, pripravki za krepitev imunskega sistema in številni drugi lekarniški izdelki so pri nas pogosto dražji kot v sosednjih državah. Zakaj? Kdo oblikuje in določa cene zdravil?

Celoten članek je objavljen v tiskani izdaji Novega tednika.

V Sloveniji je cena 500-miligramskega aspirina višja kot pri naših sosedih. Za razliko od nekaterih sosednjih držav je pri nas stalen pribitek na ceno zdravila brez recepta. Zato so cenejša zdravila v Sloveniji dražja kot pri sosedih, pri dražjih pa je slika obratna, pravijo farmacevti.

Pri ceni je treba ločiti zdravila, ki so krita iz javnih sredstev, in samoplačniška zdravila. Cene zdravil, ki jih izdajajo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in lekarnah na zelen recept, so nadzorovane, za to skrbi Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Ta določa najvišjo dovoljeno ceno zdravila, ki je sestavljena iz vrednosti proizvajalčevega elementa cene, dodatka za veletrgovino in cene lekarniške storitve. Ob nakupu zdravila uporabnik državi plača še davek na dodano vrednost (DDV), ki za zdravila znaša 9,5 odstotka.

Cen zdravil ne določajo lekarnarji

Oblikovanje cen zdravil na recept določa tako imenovan primerjalni model, ki upošteva cene zdravil v Avstriji, Nemčiji in Franciji. Trgovci z zdravili na debelo lahko za škatlico zdravila zaračunajo pol evra in še 1,1 odstotka vrednosti zdravila, a ne več kot 27 evrov, določa Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini.

Če končni potrošnik, zdravilo kupi v lekarni, v lekarni, ta zaračuna še svoj pribitek – v povprečju 1,4 evra – ki je določen s sistemom točk za storitev posredovanja zdravil in obdelavo receptov. Ta sistem in tudi vrednost točke določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Tej vsoti je treba dodati še davek na dodano vrednost. Vsi našteti elementi dajo maloprodajno ceno zdravila, je zapleten postopek določanja cen lekarniških izdelkov pojasnila direktorica javnega zavoda Celjske lekarne Lilijana Grosek.

»Vrednost lekarniških storitev, financiranih iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja, je za naš zavod v preteklem letu znašala 13 odstotkov,« je še povedala direktorica Celjskih lekarn in dodala, da je bila vrednost zaslužka z vsemi zdravil, ki so bila lani prodana v Celjskih lekarnah, glede na nabavno vrednost 13,7 odstotka.

Več podrobnosti v tiskani izdaji Novega tednika

LEA KOMERIČKI KOTNIK