Zaključek Piva in cvetja

V Laškem se bo končal 55. festival Pivo in cvetje, še vedno največja slovenska glasbena in zabavna prireditev. Po sinočnjem vrhuncu z najbolj množičnim obiskom štiridnevnega festivala danes sledijo tradicionalni nedeljski dogodki.

Dopoldan ob desetih bo tako na občinskem dvorišču jubilejna, 50. ohcet po stari šegi, na kateri se bosta vzela nevesta Barbara Knez iz Laškega in Nejc Mašek iz Velenja. Celoten prikaz ohceti po stari šegi, skupaj s sklenitvijo zakonske zveze, je približno dve uri dolga predstava, ki jo že leta vzorno prikazujeta Folklorna skupina Anton Tanc iz Marija Gradca in Kulturno umetniško društvo Šentrupert.

Eno zadnjih dejanj festivala Pivo in cvetje je zaključna parada pivovarskih starodobnikov in številnih drugih skupin, ki obujajo spomine na preteklost. Parada se bo začela ob 17h, sklepna prireditev letošnjega Piva in cvetja pa bo mednarodni festival »plehmuzik« na odru Laščan na občinskem dvorišču. Od 18. ure naprej bo občinsko dvorišče donelo in plesalo ob nastopih domačih in tujih pihalnih godb.

Tudi danes pa si na Pivu in cvetju mogoče ogledati ostale spremljajoče prireditve, razstavo ob 130 letnici Turističnega društva Laško v Muzeju Laško, razstavo ročnih del Društva invalidov Laško in Rimske Toplice v Hiši generacij, obiskati Mavrično deželo in sodelovati v igri »Ocvetliči se«, Hortikulturnega društva Laško.

RG

Foto: GrupA