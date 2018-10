Zaključek sejma Feel the future

Na Celjskem sejmišču se je včeraj končal drugi sejem inovativnih digitalnih rešitev Feel the future, ki se ga je letos udeležilo 60 razstavljavcev.

Ti so predstavili svoje tehnološke rešitve, ki olajšujejo vsakdanje in poslovne procese. Sicer pa se je tridnevni sejem osredotočal na aktualne teme s področja digitalizacije, kot so umetna inteligenca, varnost podatkov, e-izobraževanje in druge. V spremljajočem strokovnem programu sejma je zadnji dan minil v znamenju blockchain tehnologij, ki so pomembne za varnost finančnih transakcij nasploh, ne samo področju kriptovalut. Na dogodku, ki so ga poimenovali Evropski blockchain meetup so razpravljali o blockchain tehnologiji kot pomembni sili v digitalni transformaciji javnega sektorja in gospodarstva. Srečanja se je udeležili tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Prvi festival videoiger dan dlje

Danes se bo na Celjskem sejmišču končal še prvi festival in sejem videoiger, ki je pospremil drugo izvedbo sejma Feel the future. V hali K bo zaključek tako imenovanega Lan party turnirja, ki ga pripravlja društvo za elektronske športe. O turnirju njegov predstavnik Samo Zavašnik.

Prvi festival videoiger v okviru sejma Feel the future na Celjskem sejmišču so bo končal ob 20. uri.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA