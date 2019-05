Zaključno druženje bralcev z Mojco Širok in Eroiko Aromatiko

Bralno gibanje v projektu Savinjčani beremo združuje bralce šestih občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko, Tabor in Žalec). Letošnja bralna sezona je bila dvanajsta po vrsti, v njej je bralo doslej največ bralk in bralcev, to je 338. Izbirali so lahko iz bogatega nabora vsebin domačih in tujih avtorjev, ki so ga kot vsako leto pripravili v knjižnici.

Letošnje zaključno druženje v ponedeljek, 13. maja, je povsem napolnilo dvorano Doma II. slovenskega tabora Žalec. Leto 2018 je bilo Cankarjevo leto, njemu v spomin se je prireditev začela z recitalom o njegovem življenju, ki ga je pripravila Jolanda Železnik, izvedle pa so ga knjižničarke žalske knjižnice Lucija Cestnik, Andreja Hutinski, Valerija Jerman in Nina Trbovšek. Vlogo Ivana Cankarja, ki je sedel za mizo in pripovedoval prepoznavne odlomke iz svojih del, je prepričljivo odigral Marko Lesjak. Direktorica žalske knjižnice Jolanda Železnik, ki je prireditev povezovala, je v nadaljevanju pozdravila mnoge znane goste, med njimi Janjo Sluga in Aleksandra Reberška, poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, Janka Kosa, župana Občine Žalec, Tomaža Žoharja, župana Občine Braslovče, in Marka Semprimožnika, župana Občine Tabor, predstavnike drugih občin, javnih zavodov ter vse druge goste.

Literarna gostja je bila pisateljica in novinarka Mojca Širok (brali so njeno knjigo Pogodba), ki je v pogovoru z Jolando Železnik razkrila tudi dobršno mero duhovitosti. Osrednji del prireditve je bil nastop Eroike Aromatike, pop operne zasedbe pevcev Mihaela Strniše, Gašperja Banovca in Mihe Zabreta. Bralci so bili navdušeni nad spogledovanjem klasike s sproščenim popom, vsako izvedbo so nagradili z močnim aplavzom.

Druženje se je tudi zaključilo s Cankarjem. Irena Štusej iz žalske knjižnice je s peharjem v rokah povedala Cankarjevo črtico Pehar suhih hrušk, ki je zaradi žalostne vsebine vedno ganljiva.

