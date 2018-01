Zakonodaja pritisnila na šole vožnje

Afera v eni izmed celjskih šol vožnje, ko so pretekli teden ovadili učitelja teorije in prakse, ki naj bi sprejemal podkupnine, je bila hitro odkrita tudi zaradi strožje zakonodaje v zadnjem letu. Znano je, da je osumljenec sprejemal podkupnine v višini od 25 do 600 evrov, ob tem pa kandidatom omogočil lažjo pot do vozniški izpita.

O spornih poslih v šoli vožnje je policijo obvestila Agencija RS za promet, ki ima v zadnjem letu več pooblastil na tem področju, ki omogočajo tudi hitrejše odkrivanje takšnih mahinacij.

Odkritje takšnih kaznivih dejanj nosi tudi preprosto sporočilo vsem, da v Sloveniji zdaj končno obstaja jasen nadzor nad tem, kaj se dogaja v šolah vožnje, pravi direktor Agencije RS za promet Igor Velov. Zakonodaja je na šole vožnje pritisnila predvsem po letu 2013, ko so policisti v 36 šolah vožnje odkrili kar 483 kaznivih dejanj in ovadili skoraj 30 oseb.

Največji prelom je na področju nadzora prinesla sprememba zakona o voznikih, pravi Velov.

Mišljenje, kako do vozniškega izpita hitro, z manjšim številom ur in predvsem poceni, danes ni več aktualno, ker lahko to kasneje stane tudi življenja. To so spoznali starši, ki se zavedajo, kaj pomeni prometna varnost njihovih otrok in dejstvo, da mladi osvojijo osnove prometne varnost. Še vedno pa se najde kakšna šola vožnje, kjer posamezniki poskušajo zakon zaobiti.

Na agenciji tako vsako prijavo o sumu kakršne koli nepravilnosti v šolah vožnje preučijo in o tem obvestijo ostale organe pregona ali tudi inšpekcije.

SŠol