Žalčani najponosnejši na Timija in Lino

V Žalcu so v četrtek zvečer razglasili najboljše športnike v preteklem letu. Povsem pričakovano si je naziv najboljšega športnika v letu 2018 prislužil smučarski skakalec Timi Zajc, ki je lani postal državni prvak in v svetovnem pokalu nanizal kar nekaj uspešnih uvrstitev. V ženski kategoriji je slavila karateistka Lina Pušnik, ki je lani osvojila tretje mesto tako na sredozemskih igrah kot na balkanskem prvenstvu. Naslov najboljše ekipe leta 2018 so si prislužile odbojkarice Odbojkarskega kluba Spodnja Savinjska SIP Šempeter. Posebno priznanje za dolgoletno uspešno delo na področju športa sta prejela Anton Kitek iz tenis kluba Liboja in Franci Naraks iz Planinskega društva Zabukovica.

ŠO, foto: TT