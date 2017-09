Žalec med zlatimi mesti evropske cvetlične zveze

V Podčetrtku so sinoči podelili priznanja v mednarodnem ocenjevanju najlepših evropskih mest in vasi Entente Florale Europe. Skupno so podelili 14 priznanj in nagrad. V konkurenci najboljših sta se med slovenskimi mesti tokrat pomerila Piran in Žalec. Piran se odslej ponaša s srebrnim odličjem, Žalec pe je sinoči dobil zlato priznanje.

Da je Žalec med favoriti, se je ugibalo že dolgo, čeprav po pravilih tekmovanja rezultati niso znani vse do razglasitve na odru. Župan Janko Kos je bil navdušen, a kot pravi je v skokovitem turističnem razvoju občine tudi to samo izhodišče in temelj za naprej.

Konjiški arhitekt Anton Schlaus je med sodniki zveze Entente Florale med tistimi z najdaljšim stažem. Pri projektu sodeluje že 20 let. Kot pravi, kljub asociaciji v imenu po strogih strogih kriterijih cvetlična okrasitev mest predstavlja le manjši del skupne ocene. Zadnja leta je velik povdarek predvsem na trajnostnem razvoju in ekološki naravnanosti.

Slovenskemu združenju Entente Florale predseduje konjiški župan Miran Gorinšek.

Slovenija je zaključno prireditev pripravila trikrat. Prvič so jo gostile Slovenske Konjice, drugič zelo uspešno Rogaška Slatina, sinoči pa Podčetrtek. Prireditev so prvič v zgodovini neposredno prenašali tudi preko spleta.

StO

Foto: SHERPA