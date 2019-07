Žalec v finalu, Naj gostitelj Idrija

Med občinami iz Savinjske regije, ki so se potegovale za naziv Naj gostitelja dirke Po Sloveniji, se je v ožji izbor treh kandidatov uspelo uvrstiti Občini Žalec. Laskavi naziv pa je naposled pripadel Idriji, ki je v konkurenci še Ajdovščine najbolj prepričala strokovno žirijo.

Finaliste so sicer določili glasovi, ki so jih po zaključku dirke v posebni spletni anketi podali novinarji akreditiranih medijev ter zainteresirana splošna javnost, ki je spremljala letošnjo dirko neposredno na posameznih etapah ali preko televizijskih ekranov slovenske nacionalne televizije in Eurosporta.

“Ocenjevanje je bilo izjemno zahtevno, saj so se prav vse občine in kraji, skozi katere je potekala letošnja trasa dirke, izkazali kot odlični gostitelji, dobri organizatorji, domišljeni koreografi in izjemni navijači, zato tudi ob tej priložnosti izrekamo veliko priznanje in posebno zahvalo prav vsem, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi same dirke ter vseh spremljevalnih dejavnosti. Zahvaljujoč Eurosportu pa je podoba izjemno zelene in turistično zelo privlačne Slovenije prišla v milijone in milijone domov kolesarskih navdušencev in popotnikov po celem svetu. A na koncu vedno zmaga najboljši, in to je bila letos občina Idrija, zato ji izrekamo tudi iskrene čestitke,” je ob primopredaji nagrade za letošnjega Naj gostitelja dejala predsednica Organizacijskega odbora dirke in predsednica Kolesarskega kluba Adria Mobil, Mojca Novak.

RG

Foto: GrupA