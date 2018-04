Žalska fontana piva odprta, novi ambasadorji so člani skupine Tabu

Fontana piva v Žalcu je v soboto zvečer odprla pipe v tretjo sezono delovanja. Letos bodo za njen dober glas skrbeli novi ambasadorji – člani skupine Tabu.

V prvih dveh sezonah je žalsko fontano obiskalo že več kot sto tisoč obiskovalcev z vsega sveta. Letos bodo za njen dober glas skrbeli člani skupine Tabu, postregla pa bo z bogatim programom dogodkov, kot so Plaža pri Fontani, Kuha pri Fontani in Festival Zeleno zlato, ki bo vse od junija do oktobra. V času Festivala Zeleno zlato bo še posebej slavnostno ob 150. obletnici II. slovenskega tabora, vseslovenskega shoda za zedinjeno Slovenijo. Ob tej priložnosti bo 5. septembra na odru žalskega Doma II. slovenskega tabora spet zaživela opereta Hmeljska princesa Radovana Gobca v režiji Jaše Kocelija in pod dirigentsko taktirko Simona Dvoršaka.

ŠO, foto: TT