Žalska izredna seja nesklepčna, udeležil se je ni niti župan niti večina svetnikov

Izredna seja, na kateri je skupina žalskih svetnikov želela županova pojasnila, povezana z imenovanjem nove direktorice zdravstvenega doma in z nejasnostmi pri plačilu določenih stroškov podjetja Sipro, je bila nesklepčna. Udeležil se je ni niti župan niti preostali svetniki.

Na njej so želeli dokončno razčistiti, kako je mogoče, da je nekdanja podžupanja dr. Hana Šuster Erjavec mesto direktorice zdravstvenega doma zasedla, čeprav ni izpolnjevala vseh razpisnih pogojev, je prvega izmed dveh povodov za sklic seje navedel eden izmed njenih sklicateljev, svetnik iz vrst SLS Jože Krulec. »Iz nam dostopnih podatkov direktorica ne izpolnjuje pogoja pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.« Svetnik iz vrst SDS Matjaž Krk je ponovno opomnil na sum politične vpletenosti pri njenem imenovanju. Župan Janko Kos je aprila lani predlagal spremembo statuta Javnega zavoda Zdravstvenega doma Žalec, s katerim se je število predstavnikov občin s treh povečalo na štiri člane na račun predstavnikov zaposlenih. Žalska občina je svoje predstavnike imenovala le iz koalicijskih strank – SD, SMC in DeSUS. Šuster Erjavčeva je prejela te štiri glasove, eden izmed protikandidatov preostale tri.

Na izredni seji so prav tako želeli pridobiti odgovor, zakaj je občina znani odvetniški družbi, ki je vodila skupščino, na kateri so zamenjali nekdanjega direktorja Sipra Odona Simoniča, plačala nekaj manj kot sedem tisoč evrov. »Za njegovo razrešitev ni bilo utemeljenih razlogov niti sklepa občinskega sveta. S tem je sedaj nastalo oškodovanje občinskega proračuna,« je še pojasnil Krulec. Da je bila seja, na kateri so želeli dokončno razčistiti vse dvome in s tem tovrstne teme prenehati izpostavljati na rednih sejah, nesklepčna, jih niti ni presenetilo. »Na ta način so se izognili odgovorom na neprijetna vprašanja,« je še dodal Krulec.

Iz kabineta župana so se na dogajanje odzvali s sporočilom za javnost. Župan Janko Kos je v njem še enkrat poudaril, da je občinski svet na novembrski seji k imenovanju Šuster Erjavčeve za direktorico zdravstvenega doma podal le soglasje k njenemu imenovanju, za njeno imenovanje pa je pristojen svet zavoda. Pravico do pravega varstva imajo skladno z zakonom le neizbrani kandidati. Pri drugi točki izredne seje je pojasnil, da je Občina Žalec ena izmed solastnic stanovanjskega sklada Sipra z lastniškim deležem nekaj manj kot 20 odstotkov ter da je za razrešitev in imenovanje direktorja pristojna skupščina tega podjetja. Direktorja Sipra torej ni razrešil župan.

ŠO