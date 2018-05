Žalski vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin bo dobil sodobnejšo podobo

Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu je od svoje ustanovitve leta 1976 doživel le nekaj manjših sprememb. Po več kot 40-letnem obstoju je zato čas za njegove posodobitve.

Na letošnjih dnevih odprtih vrat so v soboto dopoldne predstavili enoletni evropski projekt, ki med drugim prinaša preureditev vrta. Kako bo po novem izgledal, pojasnjuje raziskovalka na inštitutu dr. Barbara Čeh:

Med predlogi za preureditev vrta, ki so prispeli na natečaj, so izbrali idejno zasnovo Nine Friškovec iz Bevč pri Velenju. 23-letna krajinska arhitekta in študentka hortikulture pravi, da njena ideja za preureditev izvira iz same lokacije vrta – to je bližine hmeljišč. Nina Friškovec:

Vodja vrta mag. Nataša Ferant pravi, da je vrt pred dobrimi štiridesetimi leti nastal z namenom, da v Žalcu začelo delovati središče za pridelavo, predelavo in uporabo aromatičnih rastlin. Tokratna preureditev sicer ne bo čisto prva, bo pa zagotovo ena celovitejših. Nataša Ferant:

Vrt bo v prihodnjih mesecih veliko delovišče. Gradbena delan naj bi se namreč začela še letošnjo pomlad.

VEČ V PRIHODNJI ŠTEVILKI NOVEGA TEDNIKA

ŠO