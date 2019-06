ZKŠT Žalec bo vodil Boštjan Štrajhar

Vodenje Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec bo s prvim avgustom prevzel Boštjan Štrajhar. Tako so na včerajšnji zadnji seji pred poletjem odločili žalski občinski svetniki in s tem Štrajharju prižgali še zadnjo zeleno luč za prihod na čelo javnega zavoda.

Po dveh mandatih in desetih letih na čelu javnega Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec se z mesta direktorja poslavlja Matjaž Juteršek, ki se za nov mandat tokrat ni potegoval. Se je pa na razpis občine prijavilo pet kandidatov. Štiri, ki so izpolnjevali pogoje razpisa, je občinska komisija povabila na razgovore. S programom in osebno predstavitvijo je ustanovitelja zavoda, kot je povedal župan Janko Kos, najbolj prepričal nekdanji ravnatelj Waldorfske šole Savinja, Boštjan Štrajhar.

Kos pravi, da so z izbranim kandidatom v preteklosti že dobro sodelovali, zato verjame, da bo tako tudi, ko bo nastopal v novi vlogi.

Štrajhar bo vodenje zavoda prevzel prvega avgusta.

LKK, foto: Waldorfska šola Savinja