Žalski župan uradno najavil kandidaturo na jesenskih volitvah

Žalski župan Janko Kos je uradno najavil kandidaturo na lokalnih volitvah. Njegov do zdaj znani nasprotnik je svetnik Matjaž Krk iz vrst SDS.

Janka Kosa poleg njegove stranke SD pri kandidaturi podpirajo še stranki SMC in Desus. Kot je povedal, odločitev za vnovično kandidaturo ni bila težka. Ima namreč utečeno ekipo, s katero je dodobra vpet v številne projekte. Tudi v prihajajočem mandatu se bo zavzemal za celovit razvoj občine. Poleg nadgradnje turistične ponudbe bo posebno pozornost namenil ustvarjanju kvalitetnega bivalnega okolja v občini. Zadnja dva mandata so bili v občinskem svetu najštevilnejši svetniki z liste SD. Kos si želi, da bi v novem mandatu uspeli pridobiti vsaj 14 svetniških mest in s tem večino v občinskem svetu. Ta bo v Žalcu po novem štel 27 članov, dva manj kot do zdaj.

ŠO