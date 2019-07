Žalsko tržnica ima streho

V Žalcu je vse pripravljeno na prihod svetovne hmeljarske smetane. Streho je naposled dobila tudi žalska tržnica.

Slovenskim hmeljarjem je bila zaupana že druga organizacija svetovnega srečanja. Kongresa se bodo udeležili trgovci, pivovarji, hmeljski strokovnjaki in pridelovalci hmelja iz 20 različnih držav ter z vseh celin. Poleg obilice novega znanja, ki ga bodo na predavanjih in neformalnih srečanjih delili najrazličnejši s hmeljem povezani strokovnjaki, bo kongres tudi odlična priložnost za turistično in gospodarsko promocijo Savinjske doline in Žalca.

Strokovno srečanje hmeljarjev z vsega sveta bo hkrati tudi odlična priložnost za svečano odprtje prenovljene in nadkrite tržnice v neposredni bližini fontane piv. Nanjo so v Žalcu čakali več mesecev. Gradnja se je namreč močno zavlekla. V tem tednu pa je občina vendarle dobila uporabno dovoljenje za obratovanje.

