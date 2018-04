Zaostrovanje pred napovedano stavko v Premogovniku Velenje

Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) meni, da vodstvo družbe Premogovnik Velenje pred dve urno opozorilno stavko, ki je napovedana za prihodnji torek, ovira sindikalne dejavnosti in zaposlenim krati ustavno pravico do stavke.

Predstavniku sindikata SDRES Asmirju Bečareviću se zdi kaplja čez rob, da so delavci s podpisi morali potrditi, če bodo v torek prišli na delo ali ne. Pravi, da imajo delavci vso pravico , da se o tem, ali bodo stavkali ali ne, sami odločijo v torek.

Generalni direktor Skupine Premogovnik Velenje mag. Ludvik Golob odgovarja, da je delodajalec podpise med zaposlenimi o njihovi prisotnosti na delu zbiral zaradi organizacije dela ter zagotavljanja varnosti delovnega procesa ter varnosti in zdravja delavcev.

Poudaril je še, da se je večina zaposlenih izrekla, da bo na dan napovedane stavke delala in da je podpora napovedani stavki majhna. Vodstvo premogovnika je glede izplačila regresa in efektivnega delovnega časa socialnim partnerjem sicer posredovalo predlog dogovora, a se o njem še pogajajo. Zahtevek za izplačilo efektivnega delovnega časa za nazaj pa bi Premogovnik Velenje ponovno pahnil v insolventnost, je poudaril Golob.

TS

Foto: GrupA